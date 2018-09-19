18:10 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА поздравил Фернандеса с днем рождения

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ЦСКА поздравил с днем рождения защитника Мариу Фернандеса. Сегодня ему исполнилось 28 лет.

Сегодняшнему имениннику, как и всем нам, нужна vitória над "Викторией", - сообщается в официальном Твиттере армейцев. 

Сегодня ЦСКА сыграет с "Викторией" Пльзень в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. С одной группе с армейцами также выступают "Реал" и "Рома".

"Виктория" Пльзень – ЦСКА: Лига чемпионов, 19 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

Виктория Пл - ЦСКА

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