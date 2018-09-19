ЦСКА поздравил Фернандеса с днем рождения

ЦСКА поздравил с днем рождения защитника Мариу Фернандеса. Сегодня ему исполнилось 28 лет.
- Сегодняшнему имениннику, как и всем нам, нужна vitória над "Викторией", - сообщается в официальном Твиттере армейцев.
Сегодняшнему имениннику, как и всем нам, нужна vitória над "Викторией" 😉 #ВикторияЦСКА pic.twitter.com/KpwIvYLzuO– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 сентября 2018 г.
Сегодня ЦСКА сыграет с "Викторией" Пльзень в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. С одной группе с армейцами также выступают "Реал" и "Рома".
"Виктория" Пльзень – ЦСКА: Лига чемпионов, 19 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)