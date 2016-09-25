13:12 25 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

ЦСКА и "Тоттенхэм" рассудят испанцы

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Стали назначены судьи на матчи 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встречу между ЦСКА и "Тоттенхэмом" обслужит бригада испанских арбитров во главе с Антонио Матье Лахосой. 

Отметим, что в другом поединке в группе E между "Монако" и "Байером" будут работать также испанцы во главе с Давидом Фернандесом Борбаланом. 

Обе игры пройдут 27 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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NickNo

При его судействе Тоттенхем проиграл Днепру 2 года назад. Так что есть шанс )))))

13:41 25 сентября

Гаттузо зол!

А-ха-ха! Напишите еще Лохос! Он так-то Лаос. Для коней это не очень, испанцы судят жесткую игру жестче, чем альбиносы. Могут быть проблемы с картами.

13:33 25 сентября

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