ЦСКА и "Тоттенхэм" рассудят испанцы

Стали назначены судьи на матчи 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встречу между ЦСКА и "Тоттенхэмом" обслужит бригада испанских арбитров во главе с Антонио Матье Лахосой.

Отметим, что в другом поединке в группе E между "Монако" и "Байером" будут работать также испанцы во главе с Давидом Фернандесом Борбаланом.

Обе игры пройдут 27 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени.