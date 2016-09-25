ЦСКА и "Тоттенхэм" рассудят испанцы

Стали назначены судьи на матчи 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встречу между ЦСКА и "Тоттенхэмом" обслужит бригада испанских арбитров во главе с Антонио Матье Лахосой.
Отметим, что в другом поединке в группе E между "Монако" и "Байером" будут работать также испанцы во главе с Давидом Фернандесом Борбаланом.
Обе игры пройдут 27 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени.
NickNo
При его судействе Тоттенхем проиграл Днепру 2 года назад. Так что есть шанс )))))
13:41 25 сентября
Гаттузо зол!
А-ха-ха! Напишите еще Лохос! Он так-то Лаос. Для коней это не очень, испанцы судят жесткую игру жестче, чем альбиносы. Могут быть проблемы с картами.
13:33 25 сентября