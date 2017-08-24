ЦСКА после победы над "Янг Бойз" (2:0) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов в Твиттере пожелал всем доброго утра. Благодаря вчерашнему успеху армейцы вышли в групповой турнир ЛЧ, жеребьевка которого пройдет сегодня. ЦСКА попал в четвертую корзину.
Клуб будет участвовать в групповом турнире в пятый раз подряд. За все матчи в группе красно-синие смогут заработать минимум 18 миллионов евро. Однако в среднем команды зарабатывают по 24 миллиона.
Группы жизни и смерти для "Спартака" и ЦСКА // Наша Лига чемпионов: "Спартак" + ЦСКА!
Доброе утро от участников Лиги чемпионов 😉🔴🔵 #мыЦСКА pic.twitter.com/xnicMsYftp– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 24 августа 2017 г.
marksan
И мы желаем ЦСКА хорошего вечера (19-00 жеребьёвка будет)!
12:06
Millwall82
у ЦСКА заработал твиттер? Странно, я думал SMMщик на даче.
11:53