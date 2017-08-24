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10:57 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА: "Доброе утро от участников Лиги чемпионов"

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ЦСКА после победы над "Янг Бойз" (2:0) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов в Твиттере пожелал всем доброго утра. Благодаря вчерашнему успеху армейцы вышли в групповой турнир ЛЧ, жеребьевка которого пройдет сегодня. ЦСКА попал в четвертую корзину.

Клуб будет участвовать в групповом турнире в пятый раз подряд. За все матчи в группе красно-синие смогут заработать минимум 18 миллионов евро. Однако в среднем команды зарабатывают по 24 миллиона.

Группы жизни и смерти для "Спартака" и ЦСКА // Наша Лига чемпионов: "Спартак" + ЦСКА!

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

И мы желаем ЦСКА хорошего вечера (19-00 жеребьёвка будет)!

12:06

Millwall82

у ЦСКА заработал твиттер? Странно, я думал SMMщик на даче.

11:53