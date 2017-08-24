ЦСКА: "Доброе утро от участников Лиги чемпионов"

ЦСКА после победы над "Янг Бойз" (2:0) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов в Твиттере пожелал всем доброго утра. Благодаря вчерашнему успеху армейцы вышли в групповой турнир ЛЧ, жеребьевка которого пройдет сегодня. ЦСКА попал в четвертую корзину.

Клуб будет участвовать в групповом турнире в пятый раз подряд. За все матчи в группе красно-синие смогут заработать минимум 18 миллионов евро. Однако в среднем команды зарабатывают по 24 миллиона.

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