С кем "Спартак" и ЦСКА могут сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов пройдет в четверг в Монако. От России в ней примут участие два клуба – "Спартак" и ЦСКА.
Жеребьевка начнется в 19.00 по московскому времени. Чемпион России "Спартак" "посеян" в первой корзине, вице-чемпион ЦСКА – в четвертой. Красно-белые и красно-синие в групповом турнире не могут сыграть друг с другом и с командами из своих корзин. Также армейцев при необходимости "разведут" с представителем Украины – донецким "Шахтером".
|
КОРЗИНА 1
|
КОРЗИНА 2
|
КОРЗИНА 3
|
КОРЗИНА 4
|
"Реал"
|
"Барселона"
|
"Наполи"
|
"Селтик"
|
"Бавария"
|
"Атлетико"
|
"Тоттенхэм"
|
ЦСКА
|
"Челси"
|
"ПСЖ"
|
"Базель"
|
"Спортинг"
|
"Ювентус"
|
"Боруссия" Д
|
"Олимпиакос"
|
АПОЭЛ
|
"Бенфика"
|
"Севилья"
|
"Андерлехт"
|
"Фейеноорд"
|
"Монако"
|
"Манчестер Сити"
|
"Ливерпуль"
|
"Марибор"
|
"СПАРТАК"
|
"Порту"
|
"Рома"
|
"Карабах"
|
"Шахтер"
|
"Манчестер Юнайтед"
|
"Бешикташ"
|
"Лейпциг"
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Ювентус
- Челси
- Спортинг Л
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Рома
- Тоттенхэм
- Спартак (футбол)
- Ливерпуль
- Шахтер Дн
- Атлетико
- Бавария
- Севилья
- Селтик
- Олимпиакос Пр (Футбол)
- Бенфика (футбол)
- Наполи
- Порту
- Андерлехт
- Бешикташ (Футбол)
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Фейеноорд
- Монако
- Базель (футбол)
- Лейпциг (футбол)
- Карабах
- АПОЭЛ
- Марибор
tigana.1982
maximum080_жалко париж с барселоной в одну группу не могут попасть(23:50) ======= еще не вечер! весной всё будет.
23:54
igogohruhru
Заголовок противоречит тексту. Могут или не могут? Если Спартак и ЦСКА попали бы в одну группу то тогда одна наша команда гарантированно бы вышла! Если нет, почти гарантированно два последних места.
23:54
osy
Хочу красно-белую группу: Спартак, Атлетика, Олимпиада,Фейеонорд
23:53
maksimka_gans
Severny_Olen ЦСКА Севилья Порту Базель ты точно олень, севилья и порту в одной корзине))
23:51
maximum080
жалко париж с барселоной в одну группу не могут попасть
23:50
Serenky25
Спартак, Севилья,Андерлехт,Карабах БАВАРИЯ,Барселона,Ливерпуль,ЦСКА
23:50
kauperwood37
жаль, что шахтер цска не может достаться...бенфика,севилья и бешикташ
23:49
maximum080
реал, пари сен-жермен, тоттенхэм, цска
23:47
Severny_Olen
maximum080 спартак, барселона, ливерпуль, лейпциг===========ну из второй корзины лучше ПСЖ пусть достанется ;)
23:47
майор99
Спартак, Барселона, Рома, Спортинг Реал, ПСЖ, Ливерпуль, ЦСКА
23:46
Serenky25
Вторая корзина покруче первой будет.
23:46
maximum080
спартак, барселона, ливерпуль, лейпциг
23:45
Фуля
Карабах - кошмарный сон Спартака.
23:45
майор99
Групповой полет в космос двух космонавтов: Спартак и ЦСКА. Объективно-одно третье место на двоих по итогам турнира, и то, если ну ооочень повезет с жеребьевкой
23:44
Severny_Olen
ЦСКА Севилья Порту Базель
23:44
Severny_Olen
Спартак ПСЖ Ливерпуль РБ Лейпциг
23:43