С кем "Спартак" и ЦСКА могут сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов пройдет в четверг в Монако. От России в ней примут участие два клуба – "Спартак" и ЦСКА.

Жеребьевка начнется в 19.00 по московскому времени. Чемпион России "Спартак" "посеян" в первой корзине, вице-чемпион ЦСКА – в четвертой. Красно-белые и красно-синие в групповом турнире не могут сыграть друг с другом и с командами из своих корзин. Также армейцев при необходимости "разведут" с представителем Украины – донецким "Шахтером".