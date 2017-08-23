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23:40 | Футбол — Лига чемпионов

С кем "Спартак" и ЦСКА могут сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов

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Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов пройдет в четверг в Монако. От России в ней примут участие два клуба – "Спартак" и ЦСКА.

Жеребьевка начнется в 19.00 по московскому времени. Чемпион России "Спартак" "посеян" в первой корзине, вице-чемпион ЦСКА – в четвертой. Красно-белые и красно-синие в групповом турнире не могут сыграть друг с другом и с командами из своих корзин. Также армейцев при необходимости "разведут" с представителем Украины – донецким "Шахтером".

КОРЗИНА 1

КОРЗИНА 2

КОРЗИНА 3

КОРЗИНА 4

"Реал"

"Барселона"

"Наполи"

"Селтик"

"Бавария"

"Атлетико"

"Тоттенхэм"

ЦСКА

"Челси"

"ПСЖ"

"Базель"

"Спортинг"

"Ювентус"

"Боруссия" Д

"Олимпиакос"

АПОЭЛ

"Бенфика"

"Севилья"

"Андерлехт"

"Фейеноорд"

"Монако"

"Манчестер Сити"

"Ливерпуль"

"Марибор"

"СПАРТАК"

"Порту"

"Рома"

"Карабах"

"Шахтер"

"Манчестер Юнайтед"

"Бешикташ"

"Лейпциг"
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (16)
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tigana.1982

maximum080_жалко париж с барселоной в одну группу не могут попасть(23:50) ======= еще не вечер! весной всё будет.

23:54

igogohruhru

Заголовок противоречит тексту. Могут или не могут? Если Спартак и ЦСКА попали бы в одну группу то тогда одна наша команда гарантированно бы вышла! Если нет, почти гарантированно два последних места.

23:54

osy

Хочу красно-белую группу: Спартак, Атлетика, Олимпиада,Фейеонорд

23:53

maksimka_gans

Severny_Olen ЦСКА Севилья Порту Базель ты точно олень, севилья и порту в одной корзине))

23:51

maximum080

жалко париж с барселоной в одну группу не могут попасть

23:50

Serenky25

Спартак, Севилья,Андерлехт,Карабах БАВАРИЯ,Барселона,Ливерпуль,ЦСКА

23:50

kauperwood37

жаль, что шахтер цска не может достаться...бенфика,севилья и бешикташ

23:49

maximum080

реал, пари сен-жермен, тоттенхэм, цска

23:47

Severny_Olen

maximum080 спартак, барселона, ливерпуль, лейпциг===========ну из второй корзины лучше ПСЖ пусть достанется ;)

23:47

майор99

Спартак, Барселона, Рома, Спортинг Реал, ПСЖ, Ливерпуль, ЦСКА

23:46

Serenky25

Вторая корзина покруче первой будет.

23:46

maximum080

спартак, барселона, ливерпуль, лейпциг

23:45

Фуля

Карабах - кошмарный сон Спартака.

23:45

майор99

Групповой полет в космос двух космонавтов: Спартак и ЦСКА. Объективно-одно третье место на двоих по итогам турнира, и то, если ну ооочень повезет с жеребьевкой

23:44

Severny_Olen

ЦСКА Севилья Порту Базель

23:44

Severny_Olen

Спартак ПСЖ Ливерпуль РБ Лейпциг

23:43