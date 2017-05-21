ЦСКА будет "сеяным" в 3-м раунде отборочного турнира Лиги чемпионов

Вице-чемпион России ЦСКА в следующем евросезоне, как сообщал "СЭ", стартует с 3-го отборочного раунда "Турнира 15" Лиги чемпионов. На данный момент известны еще шесть команд, которые начнут выступление на этой же стадии турнира - "Динамо" К (Украина), "Аякс" (Голландия), "Брюгге" (Бельгия), "Стяуа" (Румыния), "Янг Бойз" (Швейцария) и "Ницца" (Франция). Еще три участника определятся позже. Ими станут вице-чемпионы Чехии (претенденты - "Виктория", "Славия"), Турции ("Истанбул Башакшехир", "Бешикташ") и Греции (ПАОК, "Панатинаикос", АЕК, "Паниониос").

ЦСКА перед жеребьевкой этого раунда займет место среди "сеяных" команд вне зависимости от результатов оставшихся матчей. Также место в пятерке лучших по рейтингу команд займут киевское "Динамо" и "Аякс". Кроме того, точно известно, что вице-чемпион Греции, "Янг Бойз" и "Ницца" буду "несеяными".

Отметим, формула проведения "Турнира 15" может измениться, если "Аякс" выиграет Лигу Европы. В таком случае амстердамцы отправятся в группу напрямую, а "Ницца" будет переведена в 4-й раунд. Тогда в 3-м раунде останутся 8 команд, но на "посев" ЦСКА это не повлияет.

Предварительный посев 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов:

"сеяные" - "Динамо" К (67,526), "Аякс" (67,212), вице-чемпион Чехии ("Виктория, 40,635), ЦСКА (39,606), "Брюгге" (39,480);

"несеяные" - "Стяуа" (35,370), вице-чемпион Греции (ПАОК, 35,080), "Янг Бойз" (28,915), "Ницца" (16,833), вице-чемпион Турции ("Истанбул Башакшехир", 10,340).