Черышев включен в заявку "Валенсии" на Лигу чемпионов

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев включен в клубную заявку на Лигу чемпионов, информирует официальный сайт "летучих мышей". В списке А, в котором значится россиянин, всего 24 игрока, в списке B еще пять.

Напомним хавбек сборной России перешел в "Валенсию" перед стартом этого сезона. Он получил мало игрового времени в первых двух турах чемпионата Испании, однако в последней игре с "Леванте" (2:2) он вышел в стартовом составе и забил гол.

Напомним, что сегодня его гол в ворота Хорватии (2:2, пенальти - 3:4) в матче 1/4 финала чемпионата мира вошел в десятку претендентов на звание лучшего мяча года.