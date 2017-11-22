"Челси" разгромил "Карабах" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

"Челси" разгромил "Карабах" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 4:0. Отметим, что клуб из Азербайджана с 19-й минуты играл в меньшинстве. Лондонцы стали седьмой командой, обеспечившей себе место в 1/8 финала. Ранее в плей-офф пробились "ПСЖ", "Бавария", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Бешикташ" и "Реал".

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

"Карабах" (Азербайджан) - "Челси" (Англия) - 0:4 (0:2)

Голы: Азар, 21 - с пенальти (0:1). Виллиан, 36 (0:2). Фабрегас, 73 - с пенальти (0:3). Виллиан, 85 (0:4).

"Карабах": Шехич, Ржезничак, Садыгов, Аголли, Медведев, Мичел, Гараев, Геррье (Юнусзаде, 81), Ришард Алмейда, Ндлову (Кинтана, 85), Мадатов (Диниев, 46).

"Челси": Куртуа, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо (Кэйхилл, 58), Рюдигер, Дзаппакоста, Фабрегас, Канте (Дринкуотер, 75), Виллиан, Азар (Мората, 65), Педро.

Предупреждения: Ржезничак, 41. Алонсо, 53. Медведев, 71.

Удаление: Садыгов, 19.

Судья: МАНУЭЛ ДЕ СОУЗА НЕВЕШ (Португалия).

Баку. Стадион "Baku Olympic Stadium".

Турнирная таблица - здесь