Чалов и Обляков - в составе ЦСКА на матч с "Викторией"

Наш состав на #ВикторияЦСКА! Как вам?



Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ефремов, Бийол, Обляков, Влашич, Дзагоев, Чалов.



Запасные: Кырнац, Сигурдссон, Нисимура, Щенников, Гордюшенко, Жамалетдинов, Ахметов pic.twitter.com/p05mTXZ6gt