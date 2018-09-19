20:39 | Футбол — Лига чемпионов

Чалов и Обляков - в составе ЦСКА на матч с "Викторией"

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ЦСКА объявил состав на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" Пльзень. С первых минут встречу начнут нападающий Федор Чалов и полузащитник Иван Обляков.

Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ефремов - Обляков, Бийол, Влашич - Дзагоев, Чалов.

Запасные: Кырнац, Сигурдссон, Нисимура, Щенников, Гордюшенко, Жамалетдинов, Ахметов.

Состав "Виктории": Козачик, Хубник, Хоржава, Либерски, Копич, Ржезник, Крменик, Грошовски, Коваржик, Коларж, Перница.  

Запасные: Грушка, Хежда, Земан, Хавел, Чермак, Резничек, Экпай.

ЦСКА выступает в группе G вместе с "Викторией", "Ромой" и "Реалом".

"Виктория" Пльзень – ЦСКА: Лига чемпионов, 19 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

Виктория Пл - ЦСКА

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