Букмекеры прогнозируют поражение "Селтика" в матче с "Манчестер Сити"

Сегодня восемью матчами завершится 2-й тур группового этапа. В одном из них "Селтик" принимает в Глазго "Манчестер Сити". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Селтик" – "Манчестер Сити"

Коэффициенты Winline: П1 7,90 – Н 5,41 – П2 1,37

Потери: Браун, Боятта (травм.) - де Брейне (травм.).

Прогноз на матч

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" и сборной Украины:

Счет – 0:3.

Сергей АСТАХОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:4.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Селтик" – "Манчестер Сити".

Прямая трансляция матча "Селтик" – "Манчестер Сити" – в среду, 28 сентября, на канале "Матч! Футбол-1".