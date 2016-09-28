Букмекеры прогнозируют поражение "Селтика" в матче с "Манчестер Сити"

Сегодня восемью матчами завершится 2-й тур группового этапа. В одном из них "Селтик" принимает в Глазго "Манчестер Сити". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Селтик" – "Манчестер Сити"
Коэффициенты Winline: П1 7,90 – Н 5,41 – П2 1,37
Потери: Браун, Боятта (травм.) - де Брейне (травм.).
Прогноз на матч
Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" и сборной Украины:
Счет – 0:3.
Сергей АСТАХОВ, корреспондент "СЭ":
Счет – 1:4.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Селтик" – "Манчестер Сити".
Прямая трансляция матча "Селтик" – "Манчестер Сити" – в среду, 28 сентября, на канале "Матч! Футбол-1".