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17:30 | Футбол — Лига чемпионов

Болельщики "Спартака" заполняют Марибор. Видео


Болельщики "Спартака" активно ведут себя в Мариборе в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против местного клуба. В качестве предматчевой "разминки" фанаты успели спеть одну из любимых песен - "Знаешь ли ты". Словенская полиция относится к гостям достаточно дружелюбно и даже позволяет сделать совместные фотографии.

 Матч "Марибор" - "Спартак" состоится сегодня. Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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