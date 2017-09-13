Болельщики "Спартака" заполняют Марибор. Видео

Болельщики "Спартака" активно ведут себя в Мариборе в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против местного клуба. В качестве предматчевой "разминки" фанаты успели спеть одну из любимых песен - "Знаешь ли ты". Словенская полиция относится к гостям достаточно дружелюбно и даже позволяет сделать совместные фотографии.
На площади собирается все больше кб #Марибор pic.twitter.com/nRjBANc8X6– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 13 сентября 2017 г.
Полиция в порядке #Марибор pic.twitter.com/bDQ8idmKH0– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 13 сентября 2017 г.
Матч "Марибор" - "Спартак" состоится сегодня. Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.