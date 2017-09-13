Болельщики "Спартака" заполняют Марибор. Видео

Болельщики "Спартака" активно ведут себя в Мариборе в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против местного клуба. В качестве предматчевой "разминки" фанаты успели спеть одну из любимых песен - "Знаешь ли ты". Словенская полиция относится к гостям достаточно дружелюбно и даже позволяет сделать совместные фотографии.