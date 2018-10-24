09:26 | Футбол — Лига чемпионов

Болельщик выбежал на поле к Роналду. Португалец был очень мил с ним

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Во время матча 3-го раунда группового турнира Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "Ювентусом" на поле выбежал болельщик.

Мужчина побежал до форварда туринцев Криштиану Роналду. Португалец отреагировал на это спокойно и даже сделал фотографию с фанатом, прежде чем сотрудники охраны увели его за пределы поля.

Напомним, что "Ювентус" выиграл все три матча и с девятью очками лидирует в группе Н. У "МЮ" четыре очка и вторая позиция. В следующем туре "Ювентус" сыграет с "Манчестер Юнайтед" дома.

Манчестер Юнайтед - Ювентус

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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