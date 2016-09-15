Бесник Хаси: "К 17-й минуте игра с дотмундской "Боруссией" была закончена"

Главный тренер "Легии" Бесник Хаси раскритиковал действия подопечных в обороне в матче группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (0:6). Специалист назвал результат этой встречи крайне разочаровывающим для его команды.

– Мы старались больше не пропустить после перерыва, но нам это не удалось, – цитирует пресс-служба УЕФА Хаси. – Сегодня мы очень плохо защищались. Да, Михал Паздан не мог играть сегодня из-за травмы, и это большая потеря для нашей обороны. Но мы все равно слишком легко позволяли соперникам забивать. Два гола после стандартов – это слишком для Дортмунда, ведь в их команде не так уж много высоких игроков. К 17-й минуте игра была закончена. Это очень разочаровывает.