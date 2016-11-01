"Бешикташ" сыграл вничью с "Наполи"

"Бешикташ" в домашнем матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с "Наполи" – 1:1. На гол с пенальти Рикарду Куарежмы гости ответили мячом Марека Хамшика.

Лига чемпионов

Групповой турнир

4-й тур

Группа B

"Бешикташ" (Турция) - "Наполи" (Италия) - 1:1 (0:0)

Голы: Куарежма, 79 - с пенальти (1:0). Хамшик, 82 (1:1).

"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Бек, Родолфу, Марселу, Тошич (Дженк, 24), Куарежма, Инлер (Огузхан, 66), Хатчинсон, Арслан, Адриану, Абубакар.

"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай, Кулибали, Максимович, Гулям, Жоржинью (Диавара, 79), Хамшик, Аллан (Зелиньски, 81), Кальехон, Габбьядини (Мертенс, 63), Инсинье.

Предупреждения: Инлер, 47. Жоржинью, 57. Дженк, 83.

Судья: Клаттенбург (Англия).