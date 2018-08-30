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Бенедикт Хеведес - о группе "Локомотива" в Лиге чемпионов: "Каждый имеет равные шансы пройти дальше"


Защитник "Локомотива"  Бенедикт Хеведес признался, что железнодорожники попали в сбалансированную группу в Лиге чемпионов. Красно-зеленые сыграют с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем" на групповой стадии этого турнира.

Невероятная жеребьевка! Хорошо сбалансированная группа, каждый имеет равные шансы пойти дальше. Мне будет приятно вернуться в Гельзеркирхен, но играть против "Шальке" для меня будет странно. Не представляю, что буду испытывать в игре с ними, - приводит слова Хеведеса официальный Твиттер "Локомотива".

Напомним, Хеведес выступал за "Шальке" с 2007 по 2018 год. 31 июля он перешел в "Локомотив", подписав с железнодорожниками четырехлетний контракт.

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