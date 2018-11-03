20:50 | Футбол — Лига чемпионов

Бенедикт Хеведес: "Локомотиву немного не везет в Лиге чемпионов"

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Защитник "Локомотива"  Бенедикт Хеведес заявил, что его команда заслуживает большего в Лиге чемпионов. 30-летний немец также добавил, что железнодорожники провели хороший второй тайм в матче 13-го тура РПЛ против "Арсенала" (3:1). 

- Мне повезло забить, а "Локомотиву" - выиграть! - сказал Хеведес в интервью клубной пресс-службе. - Забиваю в важных матчах? Для меня главное - победы команды и наше движение вверх по турнирной таблице. Я рад, что мы так хорошо сыграли во втором тайме. мы проделали хорошую работу сегодня, собрались после нескольких тяжелых матчей подряд.

Мы едем в Португалию в отличном настроении. Мы находимся в хорошей форме. Матч с "Порту" очень важен. Думаю, нам немного не везет в Лиге чемпионов: мы хорошо играем, заслуживаем большего, а в итоге получаем ноль очков. У нас огромное желание изменить расклады в этой группе. Надеюсь, завоюем три очка. 

"Локомотив" занимает последнее место в группе D. Железнодорожники не набрали ни одного очка в трех матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Порту - Локомотив М

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=Gumc1x9CyRo

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
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