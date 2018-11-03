Бенедикт Хеведес: "Локомотиву немного не везет в Лиге чемпионов"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес заявил, что его команда заслуживает большего в Лиге чемпионов. 30-летний немец также добавил, что железнодорожники провели хороший второй тайм в матче 13-го тура РПЛ против "Арсенала" (3:1).

- Мне повезло забить, а "Локомотиву" - выиграть! - сказал Хеведес в интервью клубной пресс-службе. - Забиваю в важных матчах? Для меня главное - победы команды и наше движение вверх по турнирной таблице. Я рад, что мы так хорошо сыграли во втором тайме. мы проделали хорошую работу сегодня, собрались после нескольких тяжелых матчей подряд.

Мы едем в Португалию в отличном настроении. Мы находимся в хорошей форме. Матч с "Порту" очень важен. Думаю, нам немного не везет в Лиге чемпионов: мы хорошо играем, заслуживаем большего, а в итоге получаем ноль очков. У нас огромное желание изменить расклады в этой группе. Надеюсь, завоюем три очка.

"Локомотив" занимает последнее место в группе D. Железнодорожники не набрали ни одного очка в трех матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Все о Лиге чемпионов - здесь