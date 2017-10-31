"Базель" вышел вперед в матче с ЦСКА. Как пропустил Акинфеев

Полузащитник "Базеля" Лука Дзуффи открыл счет в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА. Атака швейцарцев началась с выхода Мохамеда Эльюнусси, который выскочил на ворота Игоря Акинфеева и не сумел переиграть вышедшего за пределы вратарской голкипера. Дзуффи подхватил мяч за пределами штрафной и в касание переправил его в оставленные капитаном армейцев ворота.
Отметим, что Акинфеев пропускает в 43-м матче подряд основной стадии Лиги чемпионов. В последний раз голкипер сыграл на ноль 1 ноября 2006 года во встрече с "Арсеналом" в Лондоне.
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Голы после обрезов становятся визитной карточкой ЦСКА. На этот раз все началось с перехвата Вернблума, который тот не доработал, понадеявшись на партнера, и мяч отскочил к сопернику. Последовала резкая передача к линии штрафной, где два швейцарца оказались против Василия Березуцкого и легко обставили его пасом.
Акинфеев вовремя выскочил из ворот навстречу бьющему и парировал удар. Вот только в опорной зоне на подборе никого из армейцев не оказалось из-за очень быстрого развития эпизода, а Березуцкий и его отставшие от момента партнеры не поспешили на линию ворот чтобы подстраховать вратаря – и игрок "Базеля" спокойно перебросил мяч в пустые ворота.
.@sportexpress Эх, пропускает ПФК ЦСКА #БазельЦСКА – 1:0 32' Лука Дзуффи #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/A9kpxfAKEM– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 31 октября 2017 г.
- Игорь Акинфеев
- Василий Березуцкий
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- Понтус Вернблум
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ATA
черчеса любимчик акинфей
00:08
Непорочный как ТИ
Черчесу это до лампады! В его мечтах акынфей номир Адин всея Галактики
23:57 31 октября
AZ
Как, как пропустил?! Да как обычно из-за своей трусливой прыгать вперед ногами! Талантливый вратарь, но не более. Трусы Великими не бывают.
23:47 31 октября
Slim Taller
Как там про "10 негритят" ,их осталось 7. Семь матчей до юбилея.
23:46 31 октября
Soulles
Cap. Morgan Рекорд должен быть Вечным))))))))))))---рекорд и так вечен,скорее закончится футбол,как вид спорта,чем его побьют
23:45 31 октября
Soulles
Рекорд и так был вечен,но защита Акинфеева старается улучшить свои показатели. Реально,жаль кипера,пропускать голы почти 11 лет нон-стоп (((
23:44 31 октября
Luchezarny
Это какой по счёту мокрый матч нашего вратаря № 1 ??? Около полсотни по моему???
23:44 31 октября
Cap. Morgan
Рекорд должен быть Вечным))))))))))))
23:41 31 октября
Zakhary
Прыщавый лошара Базель во все щели иммет дохлую лошадь
23:39 31 октября
shpasic
да, дальше можно уже не смотреть.
23:39 31 октября
Jean4
Рекорд пока стоит.
23:35 31 октября
Ivarr
И-Го-Го-рь... Ну ничего, еще шансы есть.
23:35 31 октября
serzheo
Всё одно и тоже. Я даже не успеваю спорить с аппонентами на форуме, Акинфеев быстрее косячит.
23:33 31 октября
kaduly
Ну все интрига умерла дежурный гол пропустил,серия продолжается
23:31 31 октября
Никто62
Гол имени вратаря№1
23:28 31 октября
Спартач и че?
Сухарян))
23:27 31 октября
ЗлобныйЖиртрест
Игааарь!
23:23 31 октября