23:20 31 октября | Футбол — Лига чемпионов

"Базель" вышел вперед в матче с ЦСКА. Как пропустил Акинфеев

Сегодня. Базель. "Базель" - ЦСКА. 32-я минута. Гол Луки ДЗУФФИ. Фото REUTERS
Сегодня. Базель. "Базель" - ЦСКА. 32-я минута. Гол Луки ДЗУФФИ. Фото REUTERS
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Полузащитник "Базеля" Лука Дзуффи открыл счет в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА. Атака швейцарцев началась с выхода Мохамеда Эльюнусси, который выскочил на ворота Игоря Акинфеева и не сумел переиграть вышедшего за пределы вратарской голкипера. Дзуффи подхватил мяч за пределами штрафной и в касание переправил его в оставленные капитаном армейцев ворота.

Отметим, что Акинфеев пропускает в 43-м матче подряд основной стадии Лиги чемпионов. В последний раз голкипер сыграл на ноль 1 ноября 2006 года во встрече с "Арсеналом" в Лондоне.

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Голы после обрезов становятся визитной карточкой ЦСКА. На этот раз все началось с перехвата Вернблума, который тот не доработал, понадеявшись на партнера, и мяч отскочил к сопернику. Последовала резкая передача к линии штрафной, где два швейцарца оказались против Василия Березуцкого и легко обставили его пасом.

Акинфеев вовремя выскочил из ворот навстречу бьющему и парировал удар. Вот только в опорной зоне на подборе никого из армейцев не оказалось из-за очень быстрого развития эпизода, а Березуцкий и его отставшие от момента партнеры не поспешили на линию ворот чтобы подстраховать вратаря – и игрок "Базеля" спокойно перебросил мяч в пустые ворота.

Трансляция матча "Базель" – ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (17)
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ATA

черчеса любимчик акинфей

00:08

Непорочный как ТИ

Черчесу это до лампады! В его мечтах акынфей номир Адин всея Галактики

23:57 31 октября

AZ

Как, как пропустил?! Да как обычно из-за своей трусливой прыгать вперед ногами! Талантливый вратарь, но не более. Трусы Великими не бывают.

23:47 31 октября

Slim Taller

Как там про "10 негритят" ,их осталось 7. Семь матчей до юбилея.

23:46 31 октября

Soulles

Cap. Morgan Рекорд должен быть Вечным))))))))))))---рекорд и так вечен,скорее закончится футбол,как вид спорта,чем его побьют

23:45 31 октября

Soulles

Рекорд и так был вечен,но защита Акинфеева старается улучшить свои показатели. Реально,жаль кипера,пропускать голы почти 11 лет нон-стоп (((

23:44 31 октября

Luchezarny

Это какой по счёту мокрый матч нашего вратаря № 1 ??? Около полсотни по моему???

23:44 31 октября

Cap. Morgan

Рекорд должен быть Вечным))))))))))))

23:41 31 октября

Zakhary

Прыщавый лошара Базель во все щели иммет дохлую лошадь

23:39 31 октября

shpasic

да, дальше можно уже не смотреть.

23:39 31 октября

Jean4

Рекорд пока стоит.

23:35 31 октября

Ivarr

И-Го-Го-рь... Ну ничего, еще шансы есть.

23:35 31 октября

serzheo

Всё одно и тоже. Я даже не успеваю спорить с аппонентами на форуме, Акинфеев быстрее косячит.

23:33 31 октября

kaduly

Ну все интрига умерла дежурный гол пропустил,серия продолжается

23:31 31 октября

Никто62

Гол имени вратаря№1

23:28 31 октября

Спартач и че?

Сухарян))

23:27 31 октября

ЗлобныйЖиртрест

Игааарь!

23:23 31 октября