"Базель" вышел вперед в матче с ЦСКА. Как пропустил Акинфеев

Полузащитник "Базеля" Лука Дзуффи открыл счет в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА. Атака швейцарцев началась с выхода Мохамеда Эльюнусси, который выскочил на ворота Игоря Акинфеева и не сумел переиграть вышедшего за пределы вратарской голкипера. Дзуффи подхватил мяч за пределами штрафной и в касание переправил его в оставленные капитаном армейцев ворота.

Отметим, что Акинфеев пропускает в 43-м матче подряд основной стадии Лиги чемпионов. В последний раз голкипер сыграл на ноль 1 ноября 2006 года во встрече с "Арсеналом" в Лондоне.

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Голы после обрезов становятся визитной карточкой ЦСКА. На этот раз все началось с перехвата Вернблума, который тот не доработал, понадеявшись на партнера, и мяч отскочил к сопернику. Последовала резкая передача к линии штрафной, где два швейцарца оказались против Василия Березуцкого и легко обставили его пасом.

Акинфеев вовремя выскочил из ворот навстречу бьющему и парировал удар. Вот только в опорной зоне на подборе никого из армейцев не оказалось из-за очень быстрого развития эпизода, а Березуцкий и его отставшие от момента партнеры не поспешили на линию ворот чтобы подстраховать вратаря – и игрок "Базеля" спокойно перебросил мяч в пустые ворота.

Трансляция матча "Базель" – ЦСКА