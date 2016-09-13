"Бавария" разгромила "Ростов" в Мюнхене

"Бавария" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов в Мюнхене разгромила "Ростов". Счет с пенальти открыл Роберт Левандовски, в добавленное к первому тайму время отличился Томас Мюллер, после перерыва дубль сделал Джошуа Киммих. В концовке игры окончательный счет установил Хуан Бернат.
Для ростовской команды, которой руководили Иван Данильянц и Дмитрий Кириченко, эта встреча стала первой в групповом турнире главного еврокубка.
В следующем туре, 28 сентября, "Ростов" примет ПСВ, а "Бавария" в Мадриде сыграет против "Атлетико". Во вторник в Голландии ПСВ уступил "Атлетико" (0:1).
Лига чемпионов
Групповой турнир
1-й тур
Группа D
"Бавария" (Германия) – "РОСТОВ" (Россия) – 5:0 (2:0)
Голы: Левандовски, 28 - с пенальти (1:0). Мюллер, 45+2 (2:0). Киммих, 53 (3:0). Киммих, 60 (4:0). Бернат, 90 (5:0).
"Бавария": Нойер, Рафинья, Хави Мартинес, Хуммельс (Бернат, 51), Алаба, Киммих, Видаль, Тиагу Алькантара (Ренату Санчеш, 71), Мюллер, Левандовски, Дуглас Коста (Рибери, 64).
"Ростов": Джанаев, Терентьев, Гранат, Мевля, Сесар Навас, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун (Препелицэ, 64), Полоз (Думбья, 46).
Судьи: ТЭЙЛОР, Беннетт, Бесуик, Мосс, Поусон (все Англия).
13 сентября. Мюнхен. Стадион "Алльянц-Арена ".
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http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/
Блудный Свин
ДАЛЬНИЙ КОСМОС! И ЭТО ДАЖЕ ВТОРОЙ СОСТАВ БАВАРИИ КОТОРАЯ ГОРАЗДО СЛАБЕЕ ГВАРДИОЛОВСКОЙ!!! ТОЛЬКО СПАРТАК МОЖЕТ ГРОМИТЬ ГРАДОВ ВРОДЕ РЕАЛА ИЛИ ИНТЕРА - ОСТАЛЬНЫЕ - ПОЛНЫЙ ШЛАК!!!!!!!!!!!!!
00:04
Дузер
От этой Баварии и ПСВ и Атлетико отхватит полную кошелку,попомните мое слово!!!С ней только Барса,Реал сможет справится,ну может МС,Ювентус,ПСЖ и Челси,да и то вряд ли.
00:03
tarkys
7:1 верим в Бикеича
00:03
DDDsssDDD
Ростов улетел в космос, но обещал вернуться....в следующих матчах...
00:03
Константин Срулевич Наумов
На самом деле судья сделал игру. С другой стороны - нечего хватать немцев в своей штрафной за причинные места.
00:03
tarkys
ЧЕ вроде недавно был, ИСЛАНДИЯ показала, что такое бюджет.
00:02
Thomas_Boy
Адекватный Зритель____________ Этот один человек и КМ по хоккею мог бы выиграть. Ну... "Мог" или "могла" - теперь сказать сложно.
00:02
Kingdom Of Fan's Illusion
SS-1525-Sergey ///// Не садись не на свой пенёк и не ешь чужой пирожок, попа болеть будет! ******************** Написал некий петербуржец, опытный в баттхёртах )))))))))))).
00:02
grey174
Друзья, давайте будем на позитиве! Домашний выигрыш у "Баварии" в Ростове 6:0 или 7:1 позволит обойти немцев при равенстве очков!!!
00:01
Thomas_Boy
serzheo ________ Так Бердыеву давно говорили...____________ Серж пытался до Курбана простые истины донести, основы футбола, можно сказать. А тот и не понял ничего. Экий остолоп!
00:01
Пионер 79
Некоторых почитаешь-"Судьи виноваты"......
00:00
Док_
Адекватный Зритель_ ========= Ну будь ты по-чемпионски снисходительней)). Я вон на 90-х минутах завместо семи очков получил одно))
00:00
Дузер
Гацкан сам виноват,сколько он уже раз был удален,сколько вот таких нарушений совершил,сколько желтых получил и если у нас еще иногда прокатывает,то тут дернул в штрафной за футболку,оперся на спину и сразу пенальти!К слову в ворота Спартака в матче с Локомотивом можно было пару штук тоже ставить ибо нельзя в штрафной соперника руками хватать,но у нас это стараются не замечать,вот по этому в еврокубках наши клубы и страдают,там трактовка правил жесткая.
00:00
Artorixus
Вот и Бердый не помог, а тоже мне, европейский тренер. Как оказалось, что король-то, голый. Везде в ауте, начиная от помидоров и кончая очередным "космосом".
00:00
tarkys
Все ожидаемо вообщем, в футбол Ростова давно уж никто не играет.
00:00
Pablo_75
serzheo Конечно, такого мало кто ожидал. Ну окромя лошадей, они прям надеялись - ибо "мы не самые плохие". А по игре. Так Бердыеву давно говорили - великое стояние у ворот, до добра не доведет. Ибо никто так не играет не спроста. ----------------------- Как раз именно так и играют с командами сильно выше классом. Ничего другого нет. Чем больше раскрываемся, тем больше получаем по морде.
00:00
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy--- И это даже не команда,а один человек! Если травму бедра залечит.
00:00
AK-85
Не знаю как можно писать гадости про Ростов?! Команда с бюджетом в разы меньше чем у ЦСКА после потери трех основных защитников и левого пенальти крупно проиграла Баварии, что здесь удивительного или позорного?!
00:00
Боже Спартак храни
Ростов оказался в параллельном мире
23:59 13 сентября
Айл би бэк
Российским клубам нечего делать в Европе. Пусть едут в Сибирь снег убирать. Клоуны.
23:58 13 сентября
Адекватный Зритель_
А где все "с децтва за Ростов"? С Полозом в "Оптику" очередь заняли?
23:57 13 сентября
Очень плохой мальчик
А чего ждали то?Один Мюллер по стоимости в пять раз дороже всего Ростова.
23:57 13 сентября
serzheo
Конечно, такого мало кто ожидал. Ну окромя лошадей, они прям надеялись - ибо "мы не самые плохие". А по игре. Так Бердыеву давно говорили - великое стояние у ворот, до добра не доведет. Ибо никто так не играет не спроста.
23:57 13 сентября
bazilet
Ни один игрок Ростова не будет в баварии даже в запасе, вот и результат. Класс есть класс, и порядок у немцев на высоте.
23:56 13 сентября
Thomas_Boy
Адекватный Зритель___________ Есть в России команда, которая справилась бы с "Баварией". И ты ее знаешь!
23:55 13 сентября
v.m.sem
не забывайте,что глупый аглицкий арбитр не поставил 2 чистейших пенальти....,так что в целом он был за Ростов
23:54 13 сентября
Дузер
Ростов не унывайте,первый блин комом,от Баварии кто только не отхватывал по пять штук.Просто для некоторых кипрский АЕК как Бавария,вот и хрюкают болезные.Эта машина четыре Ювентусу за пол часа пихала,а сколько Роме и другим?А Ростов молодцы,в группу попасть надо было и они попали,а не огребли от Санкт-Галлена и Леха по самый хвостик!
23:54 13 сентября
alexpomor
))))))) ((((((
23:53 13 сентября
вояка
Завтра наверное будет продолжение банкета ...... полагаю что ещё получили наши не на всю катушку; Ерохин крепко заехал в штрафной Хумельсу .... кроме пеналя ещё и судья вполне мог выдать красную ... но обошлось без того и другого; и на том спасибо. Остаётся лишь взгрустнуть - как же мы далеки от лучших команд европы.....больше говорить нечего и не охота.
23:53 13 сентября
Адекватный Зритель_
Были одни кренделя, которые лучше бы коней в Европах сыграли. Сначала лучше сыграли с Вольфсбургом, а потом еще лучше с пражской Спартой. Вот и еще одни,которые лучше с Баварией сыграли, не по-космически. Не плюй в колодец, так скать.
23:53 13 сентября