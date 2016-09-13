23:37 13 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Бавария" разгромила "Ростов" в Мюнхене

Вторник. Мюнхен. "Бавария" – "Ростов" – 5:0. Ростовчане Александр ЕРОХИН и Тимофей КАЛАЧЕВ против баварца ДУГЛАСА КОСТЫ (в центре). Фото REUTERS
Вторник. Мюнхен. "Бавария" – "Ростов" – 5:0. Ростовчане Александр ЕРОХИН и Тимофей КАЛАЧЕВ против баварца ДУГЛАСА КОСТЫ (в центре). Фото REUTERS
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"Бавария" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов в Мюнхене разгромила "Ростов". Счет с пенальти открыл Роберт Левандовски, в добавленное к первому тайму время отличился Томас Мюллер, после перерыва дубль сделал Джошуа Киммих. В концовке игры окончательный счет установил Хуан Бернат.

Для ростовской команды, которой руководили Иван Данильянц и Дмитрий Кириченко, эта встреча стала первой в групповом турнире главного еврокубка.

В следующем туре, 28 сентября, "Ростов" примет ПСВ, а "Бавария" в Мадриде сыграет против "Атлетико"Во вторник в Голландии ПСВ уступил "Атлетико" (0:1).

Лига чемпионов

Групповой турнир

1-й тур

Группа D

"Бавария" (Германия) – "РОСТОВ" (Россия) – 5:0 (2:0)

Голы: Левандовски, 28 - с пенальти (1:0). Мюллер, 45+2 (2:0). Киммих, 53 (3:0). Киммих, 60 (4:0). Бернат, 90 (5:0).

"Бавария": Нойер, Рафинья, Хави Мартинес, Хуммельс (Бернат, 51), Алаба, Киммих, Видаль, Тиагу Алькантара (Ренату Санчеш, 71), Мюллер, Левандовски, Дуглас Коста (Рибери, 64).

"Ростов": Джанаев, Терентьев, Гранат, Мевля, Сесар Навас, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун (Препелицэ, 64), Полоз (Думбья, 46).

Судьи: ТЭЙЛОР, Беннетт, Бесуик, Мосс, Поусон (все Англия).

13 сентября. Мюнхен. Стадион "Алльянц-Арена ".

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КОММЕНТАРИИ (74)
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Блудный Свин

ДАЛЬНИЙ КОСМОС! И ЭТО ДАЖЕ ВТОРОЙ СОСТАВ БАВАРИИ КОТОРАЯ ГОРАЗДО СЛАБЕЕ ГВАРДИОЛОВСКОЙ!!! ТОЛЬКО СПАРТАК МОЖЕТ ГРОМИТЬ ГРАДОВ ВРОДЕ РЕАЛА ИЛИ ИНТЕРА - ОСТАЛЬНЫЕ - ПОЛНЫЙ ШЛАК!!!!!!!!!!!!!

00:04

Дузер

От этой Баварии и ПСВ и Атлетико отхватит полную кошелку,попомните мое слово!!!С ней только Барса,Реал сможет справится,ну может МС,Ювентус,ПСЖ и Челси,да и то вряд ли.

00:03

tarkys

7:1 верим в Бикеича

00:03

DDDsssDDD

Ростов улетел в космос, но обещал вернуться....в следующих матчах...

00:03

Константин Срулевич Наумов

На самом деле судья сделал игру. С другой стороны - нечего хватать немцев в своей штрафной за причинные места.

00:03

tarkys

ЧЕ вроде недавно был, ИСЛАНДИЯ показала, что такое бюджет.

00:02

Thomas_Boy

Адекватный Зритель____________ Этот один человек и КМ по хоккею мог бы выиграть. Ну... "Мог" или "могла" - теперь сказать сложно.

00:02

Kingdom Of Fan's Illusion

SS-1525-Sergey ///// Не садись не на свой пенёк и не ешь чужой пирожок, попа болеть будет! ******************** Написал некий петербуржец, опытный в баттхёртах )))))))))))).

00:02

grey174

Друзья, давайте будем на позитиве! Домашний выигрыш у "Баварии" в Ростове 6:0 или 7:1 позволит обойти немцев при равенстве очков!!!

00:01

Thomas_Boy

serzheo ________ Так Бердыеву давно говорили...____________ Серж пытался до Курбана простые истины донести, основы футбола, можно сказать. А тот и не понял ничего. Экий остолоп!

00:01

Пионер 79

Некоторых почитаешь-"Судьи виноваты"......

00:00

Док_

Адекватный Зритель_ ========= Ну будь ты по-чемпионски снисходительней)). Я вон на 90-х минутах завместо семи очков получил одно))

00:00

Дузер

Гацкан сам виноват,сколько он уже раз был удален,сколько вот таких нарушений совершил,сколько желтых получил и если у нас еще иногда прокатывает,то тут дернул в штрафной за футболку,оперся на спину и сразу пенальти!К слову в ворота Спартака в матче с Локомотивом можно было пару штук тоже ставить ибо нельзя в штрафной соперника руками хватать,но у нас это стараются не замечать,вот по этому в еврокубках наши клубы и страдают,там трактовка правил жесткая.

00:00

Artorixus

Вот и Бердый не помог, а тоже мне, европейский тренер. Как оказалось, что король-то, голый. Везде в ауте, начиная от помидоров и кончая очередным "космосом".

00:00

tarkys

Все ожидаемо вообщем, в футбол Ростова давно уж никто не играет.

00:00

Pablo_75

serzheo Конечно, такого мало кто ожидал. Ну окромя лошадей, они прям надеялись - ибо "мы не самые плохие". А по игре. Так Бердыеву давно говорили - великое стояние у ворот, до добра не доведет. Ибо никто так не играет не спроста. ----------------------- Как раз именно так и играют с командами сильно выше классом. Ничего другого нет. Чем больше раскрываемся, тем больше получаем по морде.

00:00

Адекватный Зритель_

Thomas_Boy--- И это даже не команда,а один человек! Если травму бедра залечит.

00:00

AK-85

Не знаю как можно писать гадости про Ростов?! Команда с бюджетом в разы меньше чем у ЦСКА после потери трех основных защитников и левого пенальти крупно проиграла Баварии, что здесь удивительного или позорного?!

00:00

Боже Спартак храни

Ростов оказался в параллельном мире

23:59 13 сентября

Айл би бэк

Российским клубам нечего делать в Европе. Пусть едут в Сибирь снег убирать. Клоуны.

23:58 13 сентября

Адекватный Зритель_

А где все "с децтва за Ростов"? С Полозом в "Оптику" очередь заняли?

23:57 13 сентября

Очень плохой мальчик

А чего ждали то?Один Мюллер по стоимости в пять раз дороже всего Ростова.

23:57 13 сентября

serzheo

Конечно, такого мало кто ожидал. Ну окромя лошадей, они прям надеялись - ибо "мы не самые плохие". А по игре. Так Бердыеву давно говорили - великое стояние у ворот, до добра не доведет. Ибо никто так не играет не спроста.

23:57 13 сентября

bazilet

Ни один игрок Ростова не будет в баварии даже в запасе, вот и результат. Класс есть класс, и порядок у немцев на высоте.

23:56 13 сентября

Thomas_Boy

Адекватный Зритель___________ Есть в России команда, которая справилась бы с "Баварией". И ты ее знаешь!

23:55 13 сентября

v.m.sem

не забывайте,что глупый аглицкий арбитр не поставил 2 чистейших пенальти....,так что в целом он был за Ростов

23:54 13 сентября

Дузер

Ростов не унывайте,первый блин комом,от Баварии кто только не отхватывал по пять штук.Просто для некоторых кипрский АЕК как Бавария,вот и хрюкают болезные.Эта машина четыре Ювентусу за пол часа пихала,а сколько Роме и другим?А Ростов молодцы,в группу попасть надо было и они попали,а не огребли от Санкт-Галлена и Леха по самый хвостик!

23:54 13 сентября

alexpomor

))))))) ((((((

23:53 13 сентября

вояка

Завтра наверное будет продолжение банкета ...... полагаю что ещё получили наши не на всю катушку; Ерохин крепко заехал в штрафной Хумельсу .... кроме пеналя ещё и судья вполне мог выдать красную ... но обошлось без того и другого; и на том спасибо. Остаётся лишь взгрустнуть - как же мы далеки от лучших команд европы.....больше говорить нечего и не охота.

23:53 13 сентября

Адекватный Зритель_

Были одни кренделя, которые лучше бы коней в Европах сыграли. Сначала лучше сыграли с Вольфсбургом, а потом еще лучше с пражской Спартой. Вот и еще одни,которые лучше с Баварией сыграли, не по-космически. Не плюй в колодец, так скать.

23:53 13 сентября

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Материалы других СМИ