"Бавария" разгромила "Ростов" в Мюнхене

Вторник. Мюнхен. "Бавария" – "Ростов" – 5:0. Ростовчане Александр ЕРОХИН и Тимофей КАЛАЧЕВ против баварца ДУГЛАСА КОСТЫ (в центре). Фото REUTERS

"Бавария" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов в Мюнхене разгромила "Ростов". Счет с пенальти открыл Роберт Левандовски, в добавленное к первому тайму время отличился Томас Мюллер, после перерыва дубль сделал Джошуа Киммих. В концовке игры окончательный счет установил Хуан Бернат.

Для ростовской команды, которой руководили Иван Данильянц и Дмитрий Кириченко, эта встреча стала первой в групповом турнире главного еврокубка.

В следующем туре, 28 сентября, "Ростов" примет ПСВ, а "Бавария" в Мадриде сыграет против "Атлетико". Во вторник в Голландии ПСВ уступил "Атлетико" (0:1).

Лига чемпионов

Групповой турнир

1-й тур

Группа D

"Бавария" (Германия) – "РОСТОВ" (Россия) – 5:0 (2:0)

Голы: Левандовски, 28 - с пенальти (1:0). Мюллер, 45+2 (2:0). Киммих, 53 (3:0). Киммих, 60 (4:0). Бернат, 90 (5:0).

"Бавария": Нойер, Рафинья, Хави Мартинес, Хуммельс (Бернат, 51), Алаба, Киммих, Видаль, Тиагу Алькантара (Ренату Санчеш, 71), Мюллер, Левандовски, Дуглас Коста (Рибери, 64).

"Ростов": Джанаев, Терентьев, Гранат, Мевля, Сесар Навас, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун (Препелицэ, 64), Полоз (Думбья, 46).

Судьи: ТЭЙЛОР, Беннетт, Бесуик, Мосс, Поусон (все Англия).

13 сентября. Мюнхен. Стадион "Алльянц-Арена ".

Видео всех опасных моментов и трансляция матча