Азмун вывел "Ростов" вперед в матче с "Аяксом"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун на 34-й минуте ответного домашнего матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Аякса" вывел свою команду вперед – 1:0. Счет по сумме двух встреч стал 2:1 в пользу российского клуба.

Трансляция матча "Ростов" – "Аякс"