22:23 24 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Азмун вывел "Ростов" вперед в матче с "Аяксом"

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Нападающий "Ростова" Сердар Азмун на 34-й минуте ответного домашнего матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Аякса" вывел свою команду вперед – 1:0. Счет по сумме двух встреч стал 2:1 в пользу российского клуба.

Трансляция матча "Ростов" – "Аякс"

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Alex Surovov

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