Асенсио может пропустить матч против АПОЭЛ в Лиге чемпионов

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио может пропустить матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ. Игрок не тренировался в общей группе мадридцев в преддверии встречи и занимался в тренажерном зале, сообщает пресс-служба "Реала".

В занятии также не принимал участия нападающий Карим Бензема, который продолжает восстановление от травмы, полученной в матче 3-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (1:1).

Матч "Реал" – АПОЭЛ пройдет 13 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.