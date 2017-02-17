Арриго Сакки: "Ювентус" и "Реал" - фавориты Лиги чемпионов"

Бывший итальянский тренер Арриго Сакки считает главными фаворитами Лиги чемпионов "Ювентус" и "Реал". Также он раскритиковал "Барселону", которая, по его мнению, больше не представляет такой угрозы, как раньше.

– Король "Барселона" умер, но остался еще один государь, который продолжает навязывать свою власть – "Реал", но есть и новобранцы, которые хотят проскользнуть на трон, – цитирует La Gazzetta Dello Sport Сакки. – Думаю, "Ювентус" идеально подходит для этой роли. Они совершенствуются и, на данный момент, являются фаворитами наряду с "Реалом", чтобы выиграть Лигу чемпионов. "Бавария"? Я не могу поставить ее в один ряд с "Реалом" и "Юве", потому что мюнхенцы не имеют такой свирепой мотивации.

В течение некоторого времени "Барселона" уже не та "Барселона". В чемпионате Испании она с легкостью обыгрывает простых соперников, но борется с более сильными командами. Мы больше не видим ту агрессивную, организованную и голодную команду, которой так восхищались. Каталонцы доминировали в течение 10 лет, навязав стиль игры, который был временами поистине изумителен. Они преподали футбольный урок всему миру. Теперь же каталонцы уперлись в кирпичную стену и даже Лео Месси не может ничего поделать.