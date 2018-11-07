Арнор Сигурдссон: "Для ЦСКА очень важно, что с "Ромой" сыграет Акинфеев"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон отемтил, что голкипер Игорь Акинффев является примером для многих молодых игроков. Вратарь сможет принять участие в матче против Ромы.

- Для нас очень важен тот факт, что Акинфеев вернется в ворота, – приводят "Известия" слова Сигурдссона. – Он – лидер нашего клуба и настоящая опора для каждого из нас. Мы не сумели выиграть в нескольких матчах подряд, но это никак не влияет на наш настрой. Понимаем, что нам просто нужно лучше реализовывать свои моменты, и результат придет. В целом у нас неплохие шансы на успех в предстоящем матче с "Ромой", особенно с учетом того, что мы играем дома.