04:55 | Футбол — Лига чемпионов

Арнор Сигурдссон: "Для ЦСКА очень важно, что с "Ромой" сыграет Акинфеев"

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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон отемтил, что голкипер Игорь Акинффев является примером для многих молодых игроков. Вратарь сможет принять участие в матче против Ромы.

- Для нас очень важен тот факт, что Акинфеев вернется в ворота, – приводят "Известия" слова Сигурдссона. – Он – лидер нашего клуба и настоящая опора для каждого из нас. Мы не сумели выиграть в нескольких матчах подряд, но это никак не влияет на наш настрой. Понимаем, что нам просто нужно лучше реализовывать свои моменты, и результат придет. В целом у нас неплохие шансы на успех в предстоящем матче с "Ромой", особенно с учетом того, что мы играем дома.

Дополнительная информация

https://iz.ru/808844/sevastian-terletckii-dmitrii-laru/postavit-sensatcii-na-potok-tcska-postaraetsia-vziat-revansh-u-romy

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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