02:35 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Андре Шуберт: "Мы показали отменный футбол, но "Барселона" превзошла нас в реализации"

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Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Андре Шуберт после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:2) выразил удовлетворение игрой своих подопечные. Он подчеркнул, что каталонцы превзошли его команду в реализации опасных моментов.

– Мы показали отменный футбол и создали несколько отличных ситуаций в атаке, – приводит официальный сайт УЕФА слова Шуберта. – Но отличие нашей команды от "Барселоны" в том, что каталонцы используют свои шансы. Нам нужно учиться быть более хладнокровными перед воротами соперника.

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