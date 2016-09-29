Андре Шуберт: "Мы показали отменный футбол, но "Барселона" превзошла нас в реализации"

Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Андре Шуберт после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:2) выразил удовлетворение игрой своих подопечные. Он подчеркнул, что каталонцы превзошли его команду в реализации опасных моментов.

– Мы показали отменный футбол и создали несколько отличных ситуаций в атаке, – приводит официальный сайт УЕФА слова Шуберта. – Но отличие нашей команды от "Барселоны" в том, что каталонцы используют свои шансы. Нам нужно учиться быть более хладнокровными перед воротами соперника.