14:21 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Аллегри хочет остаться в "Ювентусе"

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отметил, что не собирается покидать команду после этого сезона. 49-летний специалист также подчеркнул, что еще не встречался с руководством "Старой синьоры". Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2018 года.

– У меня есть контракт, и я хочу остаться в "Ювентусе", – цитирует пресс-служба клуба Аллегри. – Я уже принял решение, и оно не будет зависеть от результата финала Лиги чемпионов. Нам нужно просто сесть и поговорить с руководством. Я люблю свою работу, команда вышла на новый уровень, футболисты выросли.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус""Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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