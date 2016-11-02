23:30 2 ноября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Алексей Березуцкий - второй россиянин, проведший 50 матчей в Лиге чемпионов

0
0
0

Матч против "Монако" стал для защитника ЦСКА Алексея Березуцкого 50-м в Лиге чемпионов. Он стал вторым россиянином, добравшимся до этой отметки. Рекорд принадлежит Сергею Игнашевичу, проводящему сегодня 77-й матч в главном турнире Европы. (Кирилл БУРДАКОВ)

Россияне, проведшие наибольшее количество матчей в Лиге чемпионов

Игрок

Клубы

Матчи

Сергей ИГНАШЕВИЧ

Локомотив, ЦСКА

77

Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ

ЦСКА

50

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

47

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

ЦСКА

45

Юрий НИКИФОРОВ

Спартак, ПСВ

37

Дмитрий ХЛЕСТОВ

Спартак, Бешикташ

36

Егор ТИТОВ

Спартак

36

Александр АНЮКОВ

Зенит

34

Андрей АРШАВИН

Зенит, Арсенал

34

Георгий ЩЕННИКОВ

ЦСКА

34

Опрос

Как закончится матч Лиги чемпионов "Монако" - ЦСКА?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ