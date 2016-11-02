Алексей Березуцкий - второй россиянин, проведший 50 матчей в Лиге чемпионов

Матч против "Монако" стал для защитника ЦСКА Алексея Березуцкого 50-м в Лиге чемпионов. Он стал вторым россиянином, добравшимся до этой отметки. Рекорд принадлежит Сергею Игнашевичу, проводящему сегодня 77-й матч в главном турнире Европы. (Кирилл БУРДАКОВ)

Россияне, проведшие наибольшее количество матчей в Лиге чемпионов