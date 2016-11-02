Алексей Березуцкий - второй россиянин, проведший 50 матчей в Лиге чемпионов

Матч против "Монако" стал для защитника ЦСКА Алексея Березуцкого 50-м в Лиге чемпионов. Он стал вторым россиянином, добравшимся до этой отметки. Рекорд принадлежит Сергею Игнашевичу, проводящему сегодня 77-й матч в главном турнире Европы. (Кирилл БУРДАКОВ)
Россияне, проведшие наибольшее количество матчей в Лиге чемпионов
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
Локомотив, ЦСКА
|
77
|
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ
|
ЦСКА
|
50
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
47
|
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
|
ЦСКА
|
45
|
Юрий НИКИФОРОВ
|
Спартак, ПСВ
|
37
|
Дмитрий ХЛЕСТОВ
|
Спартак, Бешикташ
|
36
|
Егор ТИТОВ
|
Спартак
|
36
|
Александр АНЮКОВ
|
Зенит
|
34
|
Андрей АРШАВИН
|
Зенит, Арсенал
|
34
|
Георгий ЩЕННИКОВ
|
ЦСКА
|
34