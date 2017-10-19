Александр Селихов: "Может быть, в "Спартаке" были недопонимания, но все урегулировано"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов в интервью "СЭ" отметил, что нужно опасаться "Марибор" на групповом турнире Лиги чемпионов, несмотря на их крупное поражение от "Ливерпуля" (0:7). Также футболист заявил, что в столичном клубе нет конфликтов, и все недопонимания урегулированы.

– Набрано пять очков, шансы на выход в плей-офф очень приличные. Как смотрите на интригу в группе?

– Ничего не хочу прогнозировать. Стоит опасаться "Марибора", хоть им и отгрузили в Ливерпуле семь голов. Самое главное – играть от себя, а не надеяться на кого-либо.

– Главная фраза осени – "Спартак" вернулся. Как так вышло, что он куда-то ушел?

– Не знаю, может, мы сами себя загнали в психологическую яму… Потом собрались командой, поговорили, и сейчас уже все намного легче. Отмечу, что тренерский и административный штаб, игроки – все горой за "Спартак" и все нацелены на результат. Нет никаких конфликтов. Были, может быть, недопонимания, но все урегулировано. Мы одно целое.

– Встреча с болельщиками помогла?

– Да, болельщики высказали свою позицию. Спросили у нас, что мешает, что нужно поправить. Выслушали их, сделали выводы. Такие жизненные трудности только сплачивают коллектив. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Селихова