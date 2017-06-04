Александр Самедов: "Болел за "Ювентус", расстроился"

Полузащитник сборной России Александр Самедов пресс-конференции перед товарищеским матчем с Венгрией отметил, что в финале Лиги чемпионов болел за "Ювентус", передает из Будапешта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

Вчера в Кардиффе "Старая синьора" потерпела разгромное поражение от "Реала" (1:4).

- Как себя чувствуют в команде молодые футболисты – Головин, Миранчук?

- В быту никаких проблем, мы встретили их хорошо.

- Как вам в роли лидера?

- Мне комфортно быть в сборной, вот мой ответ.

- Всегда комфортно то, что происходит естественным образом, а не по указке сверху. Наверное, именно это имел в виду Александр, - дополнил ответ Самедова главный тренер команды Станислав Черчесов.

- Как смотрели финал Лиги чемпионов – вместе с ребятами или у себя в номере?

- Первый тайм смотрели вместе, второй – кто где. Я расстроился, поскольку болел за "Ювентус". Но стоит поздравить "Реал".

Матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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