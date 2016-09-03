Александр Ерохин: "В этом году с "Баварией" сразимся, а потом, надеюсь, с "Барселоной"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин подчеркнул, что команда не намерена ограничиваться попаданием в групповой турнир Лиги чемпионов. Хавбек выразил надежду, что в следующем году ростовчане сыграют с "Барселоной".

– При жеребьевке получалось так, что "Ростов" попадал либо к мюнхенцам, либо к "Барселоне". Кого хотели вы? - вопрос Ерохину.

– Там оставалось три варианта, и выбирать уже не приходилось. Любая группа оказалось бы для нас очень сильной. Получилось, что в этом году с "Баварией" сразимся, а потом, надеюсь, с "Барселоной" (смеется). Хотя нет большой разницы, с кем играть из топ-клубов. Хотя болельщикам, возможно, было бы интереснее посмотреть на Месси. А вот мне с любой командой из числа грандов интересно соперничать – во всех подобных клубах собраны футболисты очень высокого уровня. То, что в прошлом розыгрыше та же "Бавария" не вышла в финал Лиги чемпионов – просто стечение обстоятельств.

– Кто из ее игроков вам больше нравится?

– Трудно выделить кого-то одного. Там у всех качества сумасшедшие. Я бы отметил троих – Левандовски, Рибери и Нойера, лучшего вратаря мира. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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