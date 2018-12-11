Акинфеев назвал Черчесова своим футбольным кумиром

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев накануне матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом" в интервью пресс-службе УЕФА рассказал, кто был его футбольным кумиром в детстве. Он также вспомнил свою дебютную игру в Лиге чемпионов.

– Поделитесь первыми воспоминаниями о футболе.

- Отец привозит меня в футбольный манеж ЦСКА. Мне четыре с половиной года, остальные ребята на два года старше. Но делать нечего, кроме как выйти и тренироваться с ними. В итоге моим родителям сказали: "Если хотите, чтобы из мальчика получился талант, он должен посвятить себя футболу". И вот по сей день занимаюсь любимым делом. Надеюсь, смогу заниматься им еще долгие годы и каждая тренировка будет для меня счастьем.

– Кто были вашими футбольными кумирами в детстве?

– Станислав Черчесов, нынешний тренер сборной России. Хотя всегда говорю об этом с опаской. Многие считают, что футболист хочет подмазаться, подлизаться. Но это не так. Мне было всего пять-шесть лет, когда увидел его игру. И с тех времен она мне нравилась. Потом появились и другие люди, которые оставили отпечаток в памяти: Сантьяго Каньисарес, Оливер Кан, Джанлуиджи Буффон. Надо учиться у таких великих вратарей.

– Был момент, когда вы разлюбили футбол?

– Никогда. Футбол – вся моя жизнь. Те эмоции, которые переживал, переживаю и, надеюсь, буду переживать, ничем не заменить. Они "драйвовые" в полном смысле этого слова. Выигрывая трофеи, поднимая над головой кубок, эмоции зашкаливают, переполняют тебя. Подобное мало где еще испытаешь. Это исторические события, они не забудутся никогда, даже через двадцать лет.

– В Лиге чемпионов вы дебютировали в 2004 году в матче с "Порту", который тогда был действующим победителем турнира. Вспомните тот поединок.

– Соперник владел преимуществом, попал в штангу, перекладину. У нас было всего два-три голевых момента. Но мы выстояли, удержав нулевую ничью. Для того ЦСКА взять одно очко в Португалии дорогого стоило. Получается, мой дебют удался.

Матч "Реал" – ЦСКА состоится в среду, 12 декабря.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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