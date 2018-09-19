19-летний Далот дебютирует в "МЮ" в матче с "Янг Бойз"

Стали известны стартовые составы "Янг Бойз" и "Манчестер Юнайтед" на матч 1-го тура Лиги чемпионов. С первых минут в составе "МЮ" появится 19-летний правый защитник Диогу Далот. Для него это первая игра в основной команде "красных дьяволов".

"Янг Бойз": фон Бальмос - Мбабу, Камара, фон Берген, Бенито - Фасснахт, Соу, Санго, Сулеймани - Оаро, Ассале.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Далот, Смоллинг, Линделеф, Шоу - Фред, Матич, Погба - Марсьяль, Лукаку, Рэшфорд.

"Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед": Лига чемпионов, групповой турнир, 1-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)