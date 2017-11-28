Бывший вратарь сборной Бразилии Жулиу Сезар расторг контракт с "Бенфикой", сообщила в Инстаграме его супруга. 38-летний голкипер в нынешнем сезоне провел только 2 матча в чемпионате Португалии и 8 - в прошлом.

Цвета "Бенфики" Жулиу Сезар защищал с лета 2014 года. В ее составе он выиграл три последних чемпионата страны, а также Кубок и два Суперкубка Португалии и два Кубка лиги. Ранее в его карьере были "Фламенго", "Интер", "Кьево", "КПР" и "Торонто". В составе сборной Бразилии он провел 87 матчей и пропустил 70 мячей. Национальную команду голкипер покинул после домашнего чемпионата мира-2014, где бразильцы стали четвертыми.