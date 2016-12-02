Выживший после авиакатастрофы защитник "Шапекоэнсе" может вернуться в футбол

Защитник "Шапекоэнсе" Нету, выживший после крушения самолета, имеет шанс вернуться в футбол. Отец 31-летнего игрока рассказал о его состоянии в Facebook.

– Я с радостью узнал, что моему сыну становится лучше, – написал отец Нету. – Он перенес операцию на ноге. Врачи говорят, что Нету вернется в футбол. Благодарен всем за молитвы, но мы все еще нуждаемся в поддержке.

Напомним, что самолет с бразильской командой "Шапекоэнсе" потерпел крушение в Колумбии, куда футболисты летели на финальный матч Южноамериканского кубка с "Атлетико Насьональ".