Вратарь в чемпионате Турции забил с 70 метров и спас команду от поражения

Вратарь "Эскишехирспора" Руд Боффен стал автором гола со своей половины поля в матче пятого тура второго турецкого дивизиона. На 88-й минуте поединка против "Юмраниеспора" бельгиец мощным ударом направил мяч примерно с 70 метров. Голкипер соперников Метин Эрол не ожидал столь мощной подачи, не успел вернуться в ворота и получил мяч "за шиворот".

Боффен установил окончательный счет в матче - 2:2 - и спас команду от поражения.