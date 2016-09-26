13:20 26 сентября | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Вратарь в чемпионате Турции забил с 70 метров и спас команду от поражения

0
0
0
1

Вратарь "Эскишехирспора" Руд Боффен стал автором гола со своей половины поля в матче пятого тура второго турецкого дивизиона. На 88-й минуте поединка против "Юмраниеспора" бельгиец мощным ударом направил мяч примерно с 70 метров. Голкипер соперников Метин Эрол не ожидал столь мощной подачи, не успел вернуться в ворота и получил мяч "за шиворот". 

Боффен установил окончательный счет в матче - 2:2 - и спас команду от поражения.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Levbereg

Мне сначала показалось, что они его бить начали)))

13:55 26 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ