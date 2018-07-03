Вратарь сборной Исландии, взявший пенальти от Месси, будет выступать за кавказский клуб

Голкипер сборной Исландии и датского клуба "Раннерс" Ханнес Халльдоурссон стал игроком "Карабаха", сообщает azerisport.com. Подробности трансфера 34-летнего вратаря не разглашаются.

Халльдоурссон был основным вратарем национальной команды Исландии на чемпионате мира в России. Именно он отбил пенальти в первом матче группового этапа от Лионеля Месси. Встреча закончилась со счетом 1:1, а Халльдоурссон был признан лучшим игроком. Отметим, что голкипер также был основным стражем ворот и на успешном для "викингов" Евро-2016.

Исландец выступал за "Раннерс" с 2016 года.