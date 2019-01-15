Волк из "Ну, погоди!" отрывает голову Зайцу. Неожиданный перформанс в чемпионате Израиля

Фанаты "Хапоэля" из Тель-Авива продемонстрировали необычный перформанс на матче чемпионата Израиля против тель-авивского "Маккаби". Болельщики вывесили баннер, на котором Волк из "Ну, погоди!" держит в руках оторванную голову Зайца и произносит свою коронную фразу.
Матч закончился со счетом 1:1, "Хапоэль" ушел от поражения на 88-й минуте встречи.
Вот это да! Фанаты Хапоэля из Тель-Авива на вчерашнем дерби против Маккаби замутили перф по мотивам советского мультика "Ну, погоди!". pic.twitter.com/wqNyxMHOCU– Ofnews (@okolofnews) 15 января 2019 г.
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