Витинью посетил "Маракану"

Экс-нападающий ЦСКА Витинью посетил стадион стадион "Маракана", сообщает пресс-служба "Фламенго". 24-летний игрок перешел в бразильский клуб 28 июля - на следующий день после завоевания в составе армейцев Суперкубка России.

По данным transfermarkt.de, "Фла" заплатил за форварда 10 миллионов евро. Его контракт с "красно-черными" рассчитан на 4 года.

В прошлом сезоне Витинью провел 30 матчей за ЦСКА в премьер-лиге, забив 10 мячей и сделав 5 результативных передач. Всего в составе армейцев с 2013 года он 84 раза выходил на поле и забил 19 голов. В Бразилии выступал за "Ботафого" и "Интернасионал".

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