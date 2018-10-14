Виталий Дьяков: "Хорошие контракты мне предлагают не самые футбольные страны"

Российский защитник Виталий Дьяков еще не определился со своей дальнейшей карьерой. 29-летний футболист прошлый сезон провел в "Сивасспоре", а в сентябре расторг контракт с турецким клубом. На данный момент он остается свободным агентом.

- На данный момент интерес у клубов есть, но пока все в подвешенном состоянии, хорошие контракты предлагают не самые футбольные страны. Хотелось бы играть в сильном чемпионате, но если ничего дельного не будет, то посмотрим, буду рассматривать все варианты, - цитирует "РИА Новости" Дьякова. - В "Сивасспоре" все было нормально, пока не начались внутренние проблемы. Были вопросы с тренером, я хотел зимой покинуть команду, но меня не отпустили, сказали, что буду играть. Но ничего не изменилось, я просидел в запасе до конца чемпионата, и с тренером были натянутые отношения. Мне в Турции понравилось, поэтому никуда не перешел летом, ждал, что подпишу контракт с другой турецкой командой. А когда переход сорвался, в Россию уже ехать было поздно – команды были укомплектованы.

Дьяков ранее защищал цвета таких клубов, как "Ростов", "Томь" и "Динамо". В 2012 году он провел два матча за вторую сборную России.