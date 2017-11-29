Виллаш-Боаш покинул "Шанхай Шанган" и решил отдохнуть

Андре Виллаш-Боаш покинул пост главного тренера китайского клуба "Шанхай Шанган". Как сообщает The Telegraph, теперь португальский специалист намерены отдохнуть от футбола. СМИ писали, что он может возглавить "Эвертон", но 40-летний португалец дал понять, что не намерен работать в Англии.

В этом сезоне в Китае "Шанхай Шанган" занял второе место в чемпионате, уступил "Шанхай Шэньхуа" по сумме двух встреч в финале национального кубка, а также проиграл в полуфинале азиатской Лиги чемпионов.