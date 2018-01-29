Вагнер Лав прибыл в Стамбул для перехода в "Бешикташ"

Нападающий "Аланьяспора" Вагнер Лав, ранее выступавший за ЦСКА, в скором времени сменит клуб. Как сообщает Tribun Dergi, 33-летний бразилец прилетел в Стамбул, где он в скором времени подпишет контракт с "Бешикташем".
Ранее сообщалось, что стамбульцы предложили за переход форварда три миллиона евро. Черно-белые видят в нападающем замену Дженку Тосуну, который пополнил состав "Эвертона".
Бывший форвард армейцев Вагнер Лав в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции. Он забил 23 гола. Всего же за 2017 год бразилец забил 28 мячей.
Vagner Love, İstanbul'a geldi. pic.twitter.com/l1mUdGlfpc– Tribun Dergi (@tribundergi) 28 января 2018 г.