Вагнер Лав прибыл в Стамбул для перехода в "Бешикташ"

Нападающий "Аланьяспора" Вагнер Лав, ранее выступавший за ЦСКА, в скором времени сменит клуб. Как сообщает Tribun Dergi, 33-летний бразилец прилетел в Стамбул, где он в скором времени подпишет контракт с "Бешикташем".

Ранее сообщалось, что стамбульцы предложили за переход форварда три миллиона евро. Черно-белые видят в нападающем замену Дженку Тосуну, который пополнил состав "Эвертона".

Бывший форвард армейцев Вагнер Лав в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции. Он забил 23 гола. Всего же за 2017 год бразилец забил 28 мячей.

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