В результате столкновений в Брюсселе пострадали 22 полицейских

Полиция Брюсселя уточнила данные по количеству пострадавших и нанесенному ущербу в результате беспорядков, которые развернулись на улицах столицы Бельгии после выхода сборной Марокко на ЧМ-2018. Как сообщает AFP, в результате столкновения с толпой примерно из 300 человек пострадали 22 полицейских, которым пришлось применять водометы. Также в результате беспорядков было ограблено несколько магазинов, сожжено несколько машин. Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон назвал произошедшее неприемлемым и пообещал в этом инциденте разобраться.

Марокканцы вышли на чемпионат мира впервые с 1998 года, обыграв Кот-д’Ивуар (2:0).