В Бресте построят 30-тысячный стадион и назовут академию именем Марадоны

Руководство брестского "Динамо" объявило о намерении построить в городе новый 30-тысячный стадион, сообщает ТАСС. Также клуб назовет свою футбольную академию именем нового председателя правления клуба Диего Марадоны. Марадона в мае заключил трехлетний контракт с клубом, а сегодня впервые прибыл в Белоруссию.

- 30 тысяч для Белоруссии - это масштабно, - сказал директор по развитию "Динамо" Виктор Радьков. - С учетом того, что наш босс Диего будет присутствовать в Бресте, мы ожидаем, что к нам со всего мира будут приезжать люди.

У Радькова большие планы на воспитание футболистов в академии имени Марадоны.

- Эти те дети, которые будут выигрывать Лигу Европы и Лигу чемпионов, чемпионаты Европы и мира, - сказал он. - Мы будем расти вместе в гармонии. Вырастим большую команду, в том числе используя ребят из академии, чтобы они стали великими игроками.