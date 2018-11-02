Уэйн Руни: "Ди Си Юнайтед" вернул веру болельщиков, выйдя в плей-офф"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни отметил, что его команда уступила "Коламбус Крю" в плей-офф MLS из-за удачной игры соперника, не позволившего вашингтонцам создать голевые моменты. "Коламбус" победил в серии пенальти (2:2, пенальти - 3:2), Руни не реализовал один из послематчевых 11-метровых своей команды.

- На самом деле мы не должны были выходить в плей-офф. Но сделав это, мы вернули фанатам веру в команду, - цитирует Washington Post Руни. - В матче мы не смогли создать стопроцентные моменты, которые у нас были в предыдущих играх. Нужно отдать должное сопернику.