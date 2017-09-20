УЕФА утвердил формат Лиги наций

УЕФА на своем официальном сайте сообщил о том, что формат Лиги наций утвержден. Турнир впервые пройдет в сезоне-2018/19. В нем примут участие 55 национальных команд-участниц, которые будут разделены на четыре дивизиона в соответствии с их позицией в рейтинге сборных УЕФА. В лигах А и В будут выступать по 12 команд, в лиге С - 15 сборных, а в лиге D - 16.
Лиги А и В будут делиться на четыре группы по три команды в каждой. В лиге С будет одна группа из трех команд и три группы по четыре участника, а в лиге D - четыре группы по четыре участника.
Отметим, что сборная России на данный момент попадает в лигу B. Окончательное распределение сборных по дивизионам Лиги наций произойдет после европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018.
Alex3114
ole72 это что новый формат отбора на евро? ---- Нет. Но вроде как обещалось 4 места в финальной части Евро победителям этой "Лиги Наций", причем - вот тут я не понял прикола - по одному из каждой лиг, в том числе и одно место от "D", где будут 16 слабейших команд. Остальные 20 мест - по 2 команды из 10-ти отборочных групп. Так было в предварительном проекте ЛН. Но вот насчет четырех лиг и количества команд сегодняшнее решение тот проект повторяет, так что...
23:50
ole72
это что новый формат отбора на евро?
23:23
голос из Санкт-Петербурга
Что за хрень?
23:02