УЕФА создаст третий клубный турнир

УЕФА планирует представить новый клубный турнир, который будет проводиться наряду с Лигой чемпионов и Лигой Европы, сообщает BBC. По информации источника, старт проекту будет дан в 2021 году.

По словам члена исполкома организации, третьего вице-председателя комитета союза по клубным соревнованиям Андреа Аньелли, турниру был дан зеленый свет. Соответствующее заявление он сделал на ежегодном собрании Ассоциации европейских клубов в Хорватии.

- Текущая модель (календаря. - Прим. "СЭ") нуждается в обновлении, - отметил Аньелли, который также занимает пост президента "Ювентуса". - Перед презентацией модели на период после 2024 года нужно детально оценить сущействующий календарь международных матчей.

Представитель УЕФА не стал раскрывать деталей того, как будет организован турнир и в какие сроки он пройдет.

В мае этого года Аньелли представил проект реформы Лиги чемпионов. Одной из особенностей нового турнира будет то, что 32 участника групповой стадии разделятся на четыре группы по восемь команд, что увеличит число игр для них и повысит доходы.