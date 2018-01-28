08:29 | Футбол — "Пас из-за границы"

УЕФА может запретить играть головой на детском уровне

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Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, что организация рассмотрит возможность запрета игры головой на детском уровне. Он отметил необходимость доказательства того, что удары по мячу головой нарушают деятельность мозга.

- Мы должны тщательно рассмотреть этот вопрос - цитирует The Telegraph Чеферина. - Если будет доказано, что в этом есть вред для детей, то мы должны отнестись к этой проблеме со всей серьезностью.

Когда смотришь другие виды спорта - бокс или ММА - становится жутко. Это проблема многих видов спорта, включая футбол. С нетерпением буду ждать результатов исследования.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ж и в о й

Слушайте, здравая идея. Что такое спорт? Для меня он означает в первую очередь движение, активность, развитие своей сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем организма, повышение выносливости, ловкости, крепости духа. О каком здоровье идет речь, если маленький ребенок вынужден бить по жесткому мячу своей хрупкой головой?

08:46