УЕФА может запретить играть головой на детском уровне

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, что организация рассмотрит возможность запрета игры головой на детском уровне. Он отметил необходимость доказательства того, что удары по мячу головой нарушают деятельность мозга.
- Мы должны тщательно рассмотреть этот вопрос - цитирует The Telegraph Чеферина. - Если будет доказано, что в этом есть вред для детей, то мы должны отнестись к этой проблеме со всей серьезностью.
Когда смотришь другие виды спорта - бокс или ММА - становится жутко. Это проблема многих видов спорта, включая футбол. С нетерпением буду ждать результатов исследования.
Ж и в о й
Слушайте, здравая идея. Что такое спорт? Для меня он означает в первую очередь движение, активность, развитие своей сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем организма, повышение выносливости, ловкости, крепости духа. О каком здоровье идет речь, если маленький ребенок вынужден бить по жесткому мячу своей хрупкой головой?
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