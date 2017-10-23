Три человека пострадали в драке между фанатами "Брюгге" и "Антверпена", задержано 120 человек

Три человека получили ранения в результате драки в день матча 11-го тура чемпионата Бельгии между "Брюгге" и "Антверпеном" (1:0), утверждает AP. Отмечается, что один из пострадавших – сотрудник полиции. Предполагается, что беспорядки инициировали фанаты голландского "АДО Ден Хаг", которые дружат с поклонниками "Брюгге".

Именно они атаковали ультрас "Антверпена" после игры. Примечательно, что на стороне гостей действовали фанаты другой голландской команды - "Виллем II", которые также приехали на матч.

Правоохранительные органы задержали 120 человек. К утру понедельника все участники конфликта были отпущены на свободу.