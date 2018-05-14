Тевес завершит карьеру по истечении контракта с "Бока Хуниорс"

Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес заявил, что намерен уйти из футбола после того, как отработает контракт с родным клубом. Соглашение 34-летнего аргентинского форварда с клубом из Буэнос-Айреса рассчитано до 31 декабря 2019 года.

– Я уйду из футбол, когда мой контракт с "Бокой" подойдет к концу, – цитирует Canal 13 Тевеса. – В другое время я скучал по клубам, когда уходил из них. В этот раз все не так. Я не стану уходить в другой клуб и завершу карьеру в футболке "Боки".

Я не хочу завершать карьеру, чтобы сразу стать тренером или директором. Для начала я должен подготовиться к этой роли.

Напомним, Тевес выступает на профессиональном уровне с 2001 года. За это время он выступал за "Бока Хуниорс", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус" и "Шанхай Шеньхуа". В общей сложности за профессиональную карьру он завоевал 20 трофеев, включая титулы чемпиона Аргентины, Бразилии, Англии и Италии.