Тьерри Анри: "Для меня честь быть помощником главного тренера сборной Бельгии"

Новый тренер сборной Бельгии Тьерри Анри признался, что рад присоединиться к тренерскому штабу Роберто Мартинеса. 39-летний француз не может дождаться начала работы с бельгийской командой.
- Честь быть помощником главного тренера сборной Бельгии, - написал в своем твиттере Анри. - Благодарен Роберто Мартинесу и Королевской футбольной ассоциации Бельгии. Очень рад. Не могу дождаться начала работы.
Honoured to be assistant coach @BelRedDevils. Thanks to Roberto Martinez & the Royal Belgian Football Association. Very excited.Can't wait.– Thierry Henry (@ThierryHenry) 26 августа 2016 г.