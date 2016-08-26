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Тьерри Анри: "Для меня честь быть помощником главного тренера сборной Бельгии"

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Новый тренер сборной Бельгии Тьерри Анри признался, что рад присоединиться к тренерскому штабу Роберто Мартинеса. 39-летний француз не может дождаться начала работы с бельгийской командой.

- Честь быть помощником главного тренера сборной Бельгии, - написал в своем твиттере Анри. - Благодарен Роберто Мартинесу и Королевской футбольной ассоциации Бельгии. Очень рад. Не могу дождаться начала работы.

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