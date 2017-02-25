Суд сократил срок заключения сына Пеле с 33 до 12 лет

Суд штата Сан-Пауло удовлетворил апелляцию Эдинью, старшего сына легендарного футболиста Пеле, сократив срок его тюремного заключения с 33 до 12 лет, сообщает Globo. В 2014 году он был признан виновным в отмывании денег и связях с наркобизнесом. Эдинью подал апелляцию и до завершения ее рассмотрения находился на свободе.

Отметим, Эдинью выступал в составе "Сантоса" до 1999 года и завершил карьеру в 29 лет после того, как был приговорен к шести месяцам тюрьмы. В 2006 году он получил второй срок за торговлю наркотиками - тогда он провел за решеткой еще полгода.