17:31 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Страмаччони ушел из "Панатинаикоса" из-за конфликта с командой

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Главный тренер "Панатинаикоса" Андреа Страмаччони покинул свой пост, сообщает пресс-служба афинского клуба. Решение о его отставке было принято после продолжительных переговоров с владельцем команды Яннисом Алафузосом, который "защитил игроков от ситуаций, не связанных с футболом". Греческие СМИ сообщают, что у итальянца возник конфликт с некоторыми игроками "Панатинаикоса".

Страмаччони возглавил команду в ноябре 2015 года, подписав контракт до завершения сезона-2016/17. В нынешнем чемпионате команда идет на третьем месте с 15-ю очками. Кроме того, "Панатинаикос" потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

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