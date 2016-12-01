Страмаччони ушел из "Панатинаикоса" из-за конфликта с командой

Главный тренер "Панатинаикоса" Андреа Страмаччони покинул свой пост, сообщает пресс-служба афинского клуба. Решение о его отставке было принято после продолжительных переговоров с владельцем команды Яннисом Алафузосом, который "защитил игроков от ситуаций, не связанных с футболом". Греческие СМИ сообщают, что у итальянца возник конфликт с некоторыми игроками "Панатинаикоса".

Страмаччони возглавил команду в ноябре 2015 года, подписав контракт до завершения сезона-2016/17. В нынешнем чемпионате команда идет на третьем месте с 15-ю очками. Кроме того, "Панатинаикос" потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.