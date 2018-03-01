Стойлов сменит Бородюка на посту главного тренера сборной Казахстана

Новым главным тренером сборной Казахстана будет наставник "Астаны" болгарский специалист Станимир Стойлов, информирует Vesti.kz. Официально об этом должно быть объявлено сегодня. Стойлов сменит Александра Бородюка, который покинул пост 22 января, проработав меньше года. Под его руководством национальная команда провела семь матчей, в которых потерпела шесть поражений и одну игру свела вничью.

Отметим, что 8 января "Астана" официально объявила о подписании нового соглашения со Стойловым. Свой первый контракт с "Астаной" болгарин подписал в июне 2014 года, затем он был продлен до 31 декабря 2017-го.

В первый же сезон он привел команду к чемпионству, после чего повторил этот результат еще три раза. В 2015 году "Астана" под руководством болгарского специалиста стала первым казахстанским клубом, который дошел до группового раунда Лиги чемпионов.